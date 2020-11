मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव (Bypoll) में वोटों की गिनती के दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी 20 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस सात सीटों पर और बीएसपी एक सीट पर आगे है. वहीं बिहार में भी महागठबंधन (Mahagathbandhan) पीछे दिख रहा है और एनडीए गठबंधन (NDA) बहुमत पर बढ़त बनाए हुए है. इसी बढ़त को देखते हुए विपक्षी दल लगातार ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने सबह ही कहा था कि चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच है. जनता और प्रशासन के बीच है. नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया.

EVMs are not tamper-proof, and selective tampering is done. There are seats that we would have not lost in any circumstance but we did by thousands of votes. We'll hold a meeting tomorrow & analyse the results: Congress leader Digvijaya Singh #MadhyaPradeshbyelection pic.twitter.com/m0xvCcHdzG

— ANI (@ANI) November 10, 2020