सुशांत मामले में सियासत / बॉलीवुड के तीनों खान पर बरसे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम

नई दिल्ली: बॉलीवुड दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर अब सियासत भी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर नई मुहिम शुरू कर दी है.

दिवंगत एक्टर सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए सुब्रमण्यम एक्टर के फैन्स के साथ खड़े हो गए हैं. वो भी अब सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. इस बीच अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बॉलीवुड के तीनों खान को भी अपने निशाने पर लिया है.

Are the three musketeers of Bollywood Salman Khan, Sharukh Khan and Aamir Khan silent on so called suicide of Sushant Rajput ?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 10, 2020