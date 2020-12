बीजेपी विधायक ने महिला नेता को दिया धक्का, गर्भ में बच्चे की मौत

नई दिल्ली। भाजपा विधायक और उनके समर्थकों ने 9 नवंबर को भाजपा नेता चांदनी नाइक को धक्का दिया। मामले का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जबकि महिला भाजपा नेता के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। भाजपा विधायक सिद्दू सावदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए, भाजपा पार्षद चांदनी नाइक के पति नागेश नाइक का कहना है कि भाजपा विधायक सिद्दू सावदी और उनके समर्थकों ने मेरी पत्नी को धक्का दिया, जो 3 महीने की गर्भवती थी। उसने अब गर्भपात करा दिया है। हम इस मामले को कानूनी रूप से लड़ेंगे।

BJP MLA Siddu Savadi&his supporters pushed my wife who was 3 months pregnant. She has now suffered an abortion. We'll fight this legally: Nagesh Naik, husband of BJP councillor Chandni Naik who was allegedly manhandled by Savadi during civic body polls in Bagalkot on 9Nov, K'taka pic.twitter.com/DsU0ce9wQv

— ANI (@ANI) December 2, 2020