ब्रेकिंग-झारखंड में कोरोना के 5 नए मामले,छत्तीसगढ़ से लौटे थे मजदुर

नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस का संक्रमण देश के विभिन्‍न राज्‍यों में तेजी से अपने पैर फैलाते हुए दिख रहा है. इस बीच झारखंड में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित मरीजों की संख्‍या 132 हो गई है. वहीं लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के करीब तीन लाख लोगों ने घर वापसी के लिए अपना पंजीकरण कराया है.

गुरुवार को राज्य स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा झारखंड में COVID19 के 5 और मामले सामने आए हैं, आज सभी पलामू जिले से सामने आए हैं. वे छत्तीसगढ़ से लौटे थे,राज्य में कुल सकारात्मक मामले अब 132 पर हैं.

