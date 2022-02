ब्रेकिंग : अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के 7 जवान शहीद

नई दिल्ली : अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गये हैं. राहत एवं बचाव दल ने इनके शवों को निकाले हैं. रविवार 6 फरवरी 2022 को बर्फीले तूफान के बाद हिमस्खलन की चपेट में ये सभी जवान आ गये थे. इसके बाद से सेना का दल उनकी तलाश में जुटा था. सेना के ये जवान अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर के ऊंचाई वाले हिस्से में शहीद हुए हैं.

मंगलवार को सेना ने 7 जवानों की मौत की पुष्टि कर दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में सेना के 7 जवानों की मौत से दुखी हूं. इन बहादुर सैनिकों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है. मैं उनके साहस और सेवा को सलाम करता हूं. शहीद सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं.

Deeply pained by demise of Army personnel who were struck by an avalanche in Kemang Sector, Arunachal Pradesh. These brave soldiers lost their lives while serving nation. I salute their courage&service. My heartfelt condolences to their bereaved families:Defence Min Rajnath Singh https://t.co/9cc2aJ5b64

