BREAKING: दिल्ली के बुद्ध विहार स्थित घर में लगी भीषण आग

दिल्ली: दिल्ली के बुद्ध ​विहार एरिया में सुबह आग लगने से कुछ लोगों के झुलसने की खबर है। एनएनआई के मुताबिक आग सुबह करीब छह बजे लगी। घर से अचानक आग की लपटें देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। आनन-फानन में स्थानीय लोग उस घर की तरफ भागे। इसके साथ ही ​अग्निशमन विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल वाहनों को रवाना कर दिया गया। साथ ही मौके पर पहुंचकर दिल्ली फायर सर्विस के जवान भी बचाव कार्य में जुट गए।

At around 6 this morning, a fire broke out at a house in Delhi's Budh Vihar area. About 3-4 people hospitalized with burn injuries including fire personnel. Five fire tenders at the spot: Delhi Fire Service

— ANI (@ANI) July 3, 2021