ब्रेकिंग-मुंबई में कोरोना का कहर,250 पुलिस वाले की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

नई दिल्ली: देश मे कोरोना संकट गहराता जा रहा है. मुंबई में अब कोरोना वायरस की चपेट में कई पुलिस वाले भी आ गए हैं. करीब 250 पुलिसवालों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है. हालांकि मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने बताया कि कोविड-19 लक्षण केस की संख्या बहुत कम है और उनमें से कोई भी ICU में नहीं है.

About 250 police personnel have tested positive for #COVID19 in Mumbai. The number of symptomatic cases is very low and none of them are in ICU: Mumbai Commissioner of Police Param Bir Singh pic.twitter.com/helaFZtWf4

— ANI (@ANI) May 7, 2020