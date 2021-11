रायपुर 28 नवंबर 2021 | यूपीएससी 2020 के चयनित 667 अभ्यर्थियों का सर्विस अलोकेशन हो गया है। इसी साल सितंबर में जारी हुए यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में छत्तीसगढ़ के 6 अभ्यर्थी भी चयनित हुए थे। इनमें से एक को IAS , दो को IPS, दो को IRS और एक को IP / TAFS पद मिला है।

यूपीएससी 2020 में 381 वीं रैंक पाने वाले छत्तीसगढ़ के लेनिन वत्सल टोप्पो इस बैच के इकलौते IAS होंगे। हालांकि 94 वीं रैंक लाने वाले आकाश श्रीश्रीमाल को IPS से ही संतोष करना होगा । वहीं 427 वीं रैंक पाने वाले महासमुंद के आकाश शुक्ला को भी IPS मिला है । हालांकि आकाश शुक्ला ने छत्तीसगढ़ PSC में भी 9 वीं रैंक हासिल किया है और उन्हें डिप्टी कलेक्टर मिलना लगभग तय है। हालांकि वो डिप्टी कलेक्टर बनना पसंद करेंगे या फिर IPS बनेंगे, ये अभी तय नहीं है।

वहीं 253 वीं रैंक पाने वाले वैभव जिंदल को IRS ( C & IT ) मिला है । जबकि 254 वीं रैंक पाने वाले अंबिकापुर अंजेश सिंह सेंगर भी IRS बनेगें , उन्हें IRS ( IT ) मिला है । वहीं बीजापुर के संतोष भाविरी को IP / TAFS मिला है।