नई दिल्ली: संजय कोठारी को शनिवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

President Kovind administered the Oath of Office to the Chief Vigilance Commissioner (CVC) Shri Sanjay Kothari at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/QPHbce9kDp

