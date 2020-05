नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 31 मई को आयोजित होने वाली थी. (UPSC) यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए नई तारीखों की घोषणा 20 मई के बाद की जायेगी.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह 3 मई 2020 को लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस संबंध में निर्णय लेगा.

Civil Services (Preliminary) Examination 2020 scheduled to be held on May 31 has been deferred. New dates will be announced after a review of the situation on May 20: Union Public Service Commission #COVIDー19 pic.twitter.com/K9LKdbGsSC

