ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने लगवाई एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन

लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को पिछले कुछ दिनों में डेनमार्क, स्पेन, जर्मनी सहित कई देशों ने साइड इफेक्ट को लेकर बैन कर दिया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर एक और जहां दुनियाभर के कई देशों ने इसपर सवाल उठाए हैं तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसी वैक्सीन का डोज लगवाया है। ताकि लोगों में इस एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम ना फैले। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी बताया है। पिछले कुछ दिनों में कई यूरोपीय देशों ने ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत को लेकर इस वैक्सीन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज शुक्रवार (19 मार्च) को ली। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद ट्वीट कर अपनी वैक्सीन लेते हुए फोटो शेयर कर दी।

पीएम जॉनसन ने ट्वीट करके कहा, ”मैंने अभी-अभी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज ली है। एनएचएस कर्मचारी, वालंटियर्स और वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा करने में मदद की है। जिन भी चीजों को हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मिस करते हैं, उन्हें फिर से वापस जीने के लिए वैक्सीन लेना ही बस एक मात्र अच्छी चीज है। इसिलए जाइए और वैक्सीन डोज लीजिए।”

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.

Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.

Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.

Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021