छत्तीसगढ़

सर्व धर्म धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष सन्नी छाजेड़ व साथियों ने मुक्तिधाम की सफाई की व मरीजों में बांटा कंबल,चादर

मुक्तिधाम की साफ सफाई की व अस्पताल जाकर मरीजों में कंबल व चादर बाटें।

Farzana Bano Send an email 14 मिन ago
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सर्व धर्म धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष सन्नी छाजेड़ व साथियों ने मुक्तिधाम की सफाई

नगरी।राजशेखर नायर

सर्व धर्म सेवा समिति नगरी के अध्यक्ष सन्नी छाजेड़ व अन्य साथियों ने सांकरा रोड स्थित मुक्तिधाम की साफ सफाई की व अस्पताल जाकर मरीजों में कंबल व चादर बाटें।

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