छत्तीसगढ़ के CM ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, कहा- फिर से संभाले कांग्रेस की कमान

नई दिल्ली: कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक से एक दिन पहले सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही सोनिया ने पार्टी को अब नए कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए कहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह एक एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालें।

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel writes to Congress leader Rahul Gandhi requesting him to take charge as the president of Congress party. pic.twitter.com/EJ8FLee5kf

— ANI (@ANI) August 23, 2020