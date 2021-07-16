छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने ईद-उल-अजहा को लेकर जारी किया गाइडलाइन

बकरीद का त्योहार मुस्लिम लोगों का महत्वपूर्ण त्योहार

Kamlesh Nishad जुलाई 16, 2021
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छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने ईद-उल-अजहा को लेकर जारी किया गाइडलाइन

रायपुर:छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने ईद-उल-अजहा को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. बकरीद का त्योहार मुस्लिम लोगों का महत्वपूर्ण त्योहार होता है. बकरीद को ईद-उल-अजहा भी कहते हैं. रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद इसे मनाया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने ईद-उल-अजहा को लेकर जारी किया गाइडलाइन

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