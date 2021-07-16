छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने ईद-उल-अजहा को लेकर जारी किया गाइडलाइन

\u0930\u093e\u092f\u092a\u0941\u0930:\u091b\u0924\u094d\u0924\u0940\u0938\u0917\u095d \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0935\u0915\u094d\u092b \u092c\u094b\u0930\u094d\u0921 \u0928\u0947 \u0908\u0926-\u0909\u0932-\u0905\u091c\u0939\u093e \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0917\u093e\u0907\u0921\u0932\u093e\u0907\u0928 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948. \u092c\u0915\u0930\u0940\u0926 \u0915\u093e \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092c\u0915\u0930\u0940\u0926 \u0915\u094b \u0908\u0926-\u0909\u0932-\u0905\u091c\u0939\u093e \u092d\u0940 \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0930\u092e\u091c\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u092a\u0935\u093f\u0924\u094d\u0930 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u093e\u092a\u094d\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0932\u0917\u092d\u0917 70 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0938\u0947 \u092e\u0928\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948.\r\n\r\n\r\n\r\n