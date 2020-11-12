छत्तीसगढ़

राजनांदगांव के चिटफंड निवेशकों को राशि अंतरित करेंगे मुख्यमंत्री बघेल

7 करोड़ 32 लाख 95 हजार रूपए की राशि खाते में की जाएगी अंतरित

Kamlesh Nishad Send an email 1 घंटा ago
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मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर।छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के 16 हजार 796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार रूपए की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज12 नवम्बर को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से शाम 5 बजे यहाँ चिटफंड निवेशकों को राशि अंतरित करेंगे।

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