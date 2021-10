गांजा तस्करी रोकने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और ओडिशा की सरकारों को अपने राज्यों में गांजा की तस्करी को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में शुक्रवार को कथित तौर पर तस्करी के लिए गांजा ले जा रही एक कार ने भीड़ को रौंद दिया था। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई थी और 17 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री बघेल ने नई दिल्ली से वापसी के दौरान संवाददाताओं से कहा कि दोनों राज्यों को गांजा तस्करी को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जशपुर की घटना के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य मध्य प्रदेश से मुआवजे की मांग की है, क्योंकि वाहन और आरोपी मध्य प्रदेश के हैं, बघेल ने कहा, ”जो गाड़ी है वह मध्य प्रदेश की है, गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के हैं। वह ओडिशा से आ रहे थे और मध्य प्रदेश जा रहे थे। अक्सर यह देखा गया है महासमुंद जिले में हो, बस्तर में हो या रायगढ़ में हो, लगातार गांजा तस्कर ओडिशा से आ रहे हैं। ओडिशा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए कि इतना गांजा कहां से आ रहा है।”

#WATCH | The vehicle (that rammed into to crowd in Jaspur) is registered in MP & the ganja smugglers (arrested in the case) are from that state. It has been seen that ganja is coming from Odisha. Govts of Madhya Pradesh & Odisha should take action: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/SvaVDONDxP

— ANI (@ANI) October 16, 2021