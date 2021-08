रायपुर। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद का विवाद गर्मा गया है। राज्य के आधे से ज्यादा कांग्रेस विधायक दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में रुके हुए हैं। थोड़ी देर में सभी लोग एक साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। वहां मौजूद केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा- सरकार सुरक्षित है। हमारे साथ 70 विधायक हैं।

#WATCH | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel meets Congress MLAs from his state who have gathered at the AICC HQ in Delhi. pic.twitter.com/tOjIbt6e4d

— ANI (@ANI) August 27, 2021