मुख्यमंत्री शिवराज की लोगों से अपील,4 और 5 अगस्त को अपने घरों में जलाएं दीप

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर आज हर तरफ तबाही का कारण बनता जा रहा है. इस वायरस एक कारण आज दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है. हर दिन कोई न कोई अपनी जान से हाथ धो रहे है. वहीं देश के कई हिस्सों में आज भी कोरोना की मार जारी है. तो वहीं अब इस वायरस की चपेट में नेता भी आते जा रहा है.

शिवराज ने लोगों से चार और पांच अगस्त को मिट्टी के दीये जलाने की अपील की: मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कहा, ‘मेरा मानना है कि राम मंदिर निर्माण के बाद देश में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम राज्य आएगा. मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए चार और पांच अगस्त की रात को अपने घरों में मिट्टी के दीये जलाएं.’ वहीं ICMR परिषद ने कहा, ‘भारत में कोरोना वायरस परीक्षणों की संख्या ने 2 अगस्त को 2,करोड़ से भी ज्यादा थी.

24 घंटे में सामने आए कोरोना के 52,972 नए मामले: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में एक दिन में 52,हजार से अधिक नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. जबकि 771 लोगों की जाने जा चुकी है. जिसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 लाख से अधिक हो गई है. इसमें 5 लाख 79 हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं. और 11 लाख 86 हजार से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं अब तक 38 हजार से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है.

राजनाथ ने अमर सिंह को दी श्रद्धांजलि: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी. बता दें कि अमर सिंह सिंगापुर के हॉस्पिटल में एक अगस्त को देहांत हो गया था.

बीएमसी ने कहा- विनय तिवारी को दिशानिर्देशों के तहत किया गया क्वारंटीन: बृहन मुंबई महानगरपालिका ने बताया, ‘पटना के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी को मुंबई हवाई अड्डे पर घरेलू आगमन के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों के मुताबिक क्वारंटीन कर दिया गया है.’ वे सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच करने के लिए मुंबई आए है.

I have a belief that with the construction of #RamTemple, Ram Rajya will come to the country under PM Modi's leadership. I appeal to all to light earthen lamps at their homes on the nights of 4th & 5th August to express our happiness: Shivraj Singh Chouhan, Madhya Pradesh CM pic.twitter.com/T1L0nhzc8r

— ANI (@ANI) August 3, 2020