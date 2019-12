नागरिकता कानून: लाल किला-मंडी हाउस पर प्रदर्शन

नई दिल्‍ली : नागरिकता कानून में हुए संशोधन के खिलाफ दिल्‍ली में अलग-अलग जगहों पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच गुरुवार सुबह लालकिले के पास जमा हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे लाल किले के आसपास इकट्ठा होने शुरू हुए और तादात बढ़ने पर वे उग्र प्रदर्शन करने लगे.

जिसके बाद पुलिस ने उन्‍हें शांति कराने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उग्र विरोध करने लगे, जिसके बाद उनके और पुलिसबल के बीच झड़प शुरू हो गई. पुलिस ने ऐहतियातन कई लोगों को हिरासत में ले लिया. बता दें कि पुलिस-प्रशासन की तरफ से पहले ही लाल किले के आसपास धारा 144 लागू की गई है. वहीं, मंडी हाउस पर भी कुछ लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्‍हें हिरासत में ले लिया गया.

Delhi Police: Permission has not been granted for the protest march to be held by the communist party from Mandi House to Jantar Mantar over #CitizenshipAmmendmentAct and NRC at 12 pm today; Visuals from Mandi House pic.twitter.com/7ypA9bb6fH

— ANI (@ANI) December 19, 2019