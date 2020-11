छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य में बढ़ती नक्सलवाद की समस्या को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा रोजगार और विकास के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

इसके बाद बघेल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एथेनॉल के उत्पादन को लेकर बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति भारत सरकार से मिली है, लेकिन एक समस्या है कि धान एफसीआई से ही लेना पड़ेगा। ऐसे में हमारे पास जो धान और चावल जमा हैं उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। हम इसकी मांग बैठक में रखेंगे।

I had a detailed discussion with Home Minister Amit Shah on Naxal issue in the state. We discussed various issues including development and security of the state. Home Minister has assured immediate action on the same: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel https://t.co/AnrvFIKRLu pic.twitter.com/EEBqIWRDGF

— ANI (@ANI) November 17, 2020