सीएम ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को 191.44 करोड़ रु का किया वितरण

भोपाल। CM शिवराज सिंह चौहान ने किया 27.35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को राशि का वितरण किया है।

CM शिवराज सिंह चौहान ने 191.44 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण हैं।

इससे पहले 14 मई को पीएम किसान की 8वीं या अप्रैल-जुलाई की किस्त 9 करोड़ किसानों के खातों में भेज दी गई है। लेकिन अब भी ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके खाते 2000 रुपये की रकम नहीं पहुंची है। इन किसानों के स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखकर आ रहा है। हालांकि कुछ किसानों के स्टेटस में ये लिखा होने के बावजूद उनके खातों में पैसे आ चुके हैं, लेकिन SMS नहीं मिला है। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिलने का SMS नहीं मिला तो चिंता न करें। आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर स्टेटस चेक करने पर कोई सटीक जानकारी न मिले तो आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।

अब यहां समझने वाली बात ये है कि आपका पैसा अटका क्यों है। दरअसल आमतौर पर लाभार्थियों के डॉक्युमेंट पूरे न होने की वजह से या फिर आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती होने की वजह से इन लोगों का पैसा अटक जाता है। अगर ऐसा कुछ भी तो इसको फटाफट सुधार लें वरना आपके खाते में आगे की किस्तों के पैसे भी नहीं आएंगे

पैसे का स्टेटस इस तरह चेक करें

अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्टेटस चेक करना चाहिए, नीचे बताए गए तरीके से ये काम आप आसानी से कर सकते हैं।

1. सबसे पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

2. यहां दाईं तरफ ‘Farmers Corner’ का विकल्प मिलेगा।

3. यहां ‘Beneficiary Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें,अब नया पेज खुल जाएगा।

4. नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए।

5. आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए, इसके बाद ‘Get Data’ पर क्लिक करें।

6. यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी, यानी कौन-सी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई।

7. आपको पीएम किसान की आठवीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी यहां मिल जाएगी।

अगर आपके स्टेटस के सामने ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा है तो ये समझ लीजिए कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और किस्त 1-2 दिन में ही आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

मंत्रालय से ऐसे करें संपर्क

फिर भी अगर आपको कोई शिकायत करनी है या कुछ पूछना है तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261

पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401

पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606

पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109

ई-मेल आईडी: [email protected]