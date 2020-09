पत्नी को पीटने वाले MP के स्पेशल डीजी पर CM शिवराज सिंह चौहान ने दिया ये बयान

भोपाल: मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल होते ही उन पर गाज गिर गई है. उन्हें स्पेशल डीजी के पद से हटा दिया गया है. अब इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है. सीएम ने कहा कि जिम्मेदारी के पद पर बैठने वाले अगर कानून तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी चाहे वो किसी भी भी पद पर क्यों न बैठे हों.

बता दें कि सोमवार को पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे थे. मध्यप्रदेश के डीजीपी स्तर के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को उनकी पत्नी ने संदिग्ध रूप से एक महिला के घर रंगे हाथ पकड़ा. इसके बाद शर्मा ने घर पहुंचकर पत्नी से मारपीट की. बेटे पार्थ गौतम शर्मा ने दोनों घटना के वीडियो गृहमंत्री, मुख्यसचिव और डीजीपी को भेजकर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की गुहार लगाई. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया.

He has been relieved of his duties. If anyone who holds a responsible position, is found to be indulging in illegal activities and taking laws into his hands, then action will be taken against them, irrespective of who they are: Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan https://t.co/R58xF8daTD pic.twitter.com/TMOMV2mtf6

