कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और विदेश मामलों पर विचार के लिए समितियां बनाईं

देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने देश के आर्थिक मामलों, विदेश मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को लेकर पार्टी की नीतियों पर विचार के लिए तीन समितियों का गठन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को तीनों समितियों का सदस्य बनाया गया है।

इस संबंध में कांग्रेस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन समितियों को गठित करने का आदेश पार्टी की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया है। ये समितियां इन तीनों विषयों पर विचार-विमर्श करेंगी और इसकी जानकारी सोनिया गांधी को उपलब्ध कराएंगी।

आर्थिक मामलों की समिति में मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह शामिल हैं। जयराम रमेश इस समिति के संयोजक होंगे। विदेश मामलों की समिति में मनमोहन, आनंद शर्मा, शशि थरूर और सप्तगिरी उलका शामिल हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इसके संयोजक बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समिति में मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और वैथिलिंगम शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विंसेट पाला इस समिति के संयोजक होंगे।

आर्थिक मामलों के लिए बनी समिति के सदस्य

डॉ. मनमोहन सिंह

पी चिदंबरम

मल्लिकार्जुन खड़गे

दिग्विजय सिंह

जयराम रमेश (संयोजक)

विदेश मामलों के लिए बनी समिति के सदस्य

डॉ. मनमोहन सिंह

आनंद शर्मा

डॉ. शशि थरूर

सलमान खुर्शीद (संयोजक)

सप्तगिरि उलाका

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनी समिति के सदस्य

डॉ. मनमोहन सिंह

गुलाब नबी आजाद

वीरप्पा मोइली

विनसेंट एल पाला (संयोजक)

वी वैथिलिंगम

Congress constitutes three committees to "consider and discuss issues and policies related to Economic Affairs, Foreign Affairs and National Security.

Former PM Dr Manmohan Singh appointed a member of all three committees. pic.twitter.com/A8WGkKIWEk

— ANI (@ANI) November 20, 2020