कोरोना ब्रेकिंग-राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में 52 नए पॉजिटिव मामले

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अभी-अभी कोरोना वायरस के 52 और नए मरीजों की पहचान की गई है. जिसमे कबीरधाम से 28, रायपुर से 11, दुर्ग से 6, रायगढ़ से 3, मुंगेली से 2, जशपुर से 1 और बिलासपुर से 1 मरीज शामिल है. अब प्रदेश में कूल एक्टिव मरीजों की संख्या 712 है।

COVID 19 – 52 more positive patients reported today evening during tests conducted at AIIMS. They are as follow-

28 Kabirdham

11 Raipur

06 Durg

03 Raigarh

02 Mungeli

01 Jaspur

01 Bilaspur #IndiaFightsCOVID19

— AIIMS, Raipur, CG😷 (@aiims_rpr) June 6, 2020