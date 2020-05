रायपुर: छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर एक और बुरी खबर सामने आ रही है, मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना पॉजेटिव मिला है,छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 11 हो गये हैं

आपको बता दें कि पिछले दिनों दल्ली राजहरा के एक युवक के कोरोना पॉजेटिव मिलने के बाद उसके कांटेक्ट में आये अन्य लोगों का भी RTPCR टेस्ट कराया गया, जिसमें एक अन्य युवक की रिपोर्ट भी पॉजेटिव आयी है। ये युवक भी संक्रमित युवक के साथ ही महाराष्ट्र से लौटा था और क्वारंटीन करके रखा गया था।

COVID 19 Update-One more 20 years old male found positive in Balod. He will be admitted in AIIMS shortly.#IndiaFightsCorona #CoronaUpdatesInIndia

