कोरोना ब्रेकिंग: कांग्रेस MLA का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आया पॉजिटिव

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे है गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है

गुजरात के जमालपुर से कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. मंगलवार को ही उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य के गृह मंत्री से मुलाकात की थी. विधायक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हो सकता है एहतियात के तौर गुजरात के सीएम, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री अपने आप को क्वारनटीन कर लें.

An MLA has tested positive for #Coronavirus: Gujarat Pradesh Congress Committee President, Amit Chavda

