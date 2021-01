दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 500 से कम रहे कोरोना के मामले

दिल्ली में कोरोना के मामले (Corona Cases) लगातार कम हो रहे हैं. आज लगातार दूसरे दिन संक्रमण (Infection) के ताजा मामले 500 से नीचे (Below) दर्ज किए गए हैं. पिछले 24 घंटे में 424 मामले सामने आए है, इसके साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6,26,872 हो गई है. इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की दर 0.62 फीसदी हो गई है, जो अब तक का सबसे कम स्तर (Low Level) है.

दिल्ली में आज संक्रमण के 14 लोगों की मौत हुई है. लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा एक जैसा बना हुआ है. इसके साथ ही अब तक कुल 10,585 लोगों की जान जा चुकी है. दिल्ली में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 0.8 फीसदी है, जो अब तक का सबसे कम स्तर है. पहली बार रिकवरी दर 97.5 फीसदी पर पहुंच गई है.

राजधानी में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 5044 है, वहीं होम आइसोलेशन में फिलहाल 2600 मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं.11 मई के बाद अभी दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या सबसे कम है. 11 मई को कोरोना के 5031 सक्रिय मरीज थे.

Delhi reports 424 new #COVID19 cases, 708 recoveries and 14 deaths in the last 24 hours, as per Delhi Health Department

Total cases: 6,26,872

Total recoveries: 6,11,243

Death toll: 10,585

Active cases: 5,044 pic.twitter.com/s4m7pj151D

— ANI (@ANI) January 3, 2021