कोरोना: दिल्ली में भी लॉकडाउन, सभी सीमाएं कल से सील

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। आज कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 341 हो गई है। गुजरात से भी दो लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू जारी है। वहीं, दिल्ली को भी लॉकडाउन कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन करने का फैसला किया है। सभी सात जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा सोमवार सुबह छह बजे से दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी।

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार सभी सात जिलों को लॉकडाउन किया जाएगा। इस प्रकार देश के अन्य शहरों की तरह देश की राजधानी में भी लॉकडाउन होगा।

सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए गोरखपुर सहित प्रदेश के 15 जिलों को लॉकडाउन किया जा रहा है। उन्होंने अपने मीडिया संबोधन में जानकारी दी कि यूपी रोडवेज की बसें न तो यूपी से बाहर जाएंगी और न ही दूसरे राज्यों की बसे इन जिलों में आ पाएंगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह लॉकडाउन 25 मार्च तक लागू रहेगा।

लंदन से भोपाल लौटी छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का पहला मामला है। छात्रा लंदन में कानून की पढ़ाई कर रही थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उसके घर को सैनिटाइज किया गया है।

नागालैंड सरकार ने आदेश दिया है कि दवाई की दुकानों, पेट्रोल पंपों, किराने की दुकानों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 22 मार्च की मध्य रात्रि से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अंतर-राज्यीय यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को 23 मार्च की मध्य रात्रि तक अनुमति दी जाएगी।

हरियाणा के झज्जर में स्थित 800 बेड वाले एम्स भवन का उपयोग विशेष रूप से कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने इस बात की जानकारी दी है।

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित सिंह ने कहा कि जोधपुर के एक व्यक्ति आज कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। राज्य में अब तक 26 मामले सामने आए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार आज रविवार 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू को लोग पालन कर रहे हैं। इस बीच ठीक 5 बजे देशवासी कोरोना वायरस से लड़ाई में जुटे योद्धाओं को सलाम करने के लिए ताली-थाली, घंटी आदि बजाना शुरू कर दिया है।

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जांच के लिए 60 निजी प्रयोगशालाओं का पंजीकरण किया गया है। इनमें से बहुत सी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने इस बात की जानकारी दी है।