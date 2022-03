corona in india : पिछले 24 घंटे में 2,503 नए मामले दर्ज, 27 की मौत

corona in india : भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,503 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान करीब 4,377 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं. हालांकि, करीब 27 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है. देश में अब भी करीब 36,168 केस मौजूद हैं.

डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.47 फीसदी पर पहुंच गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, देश में अब तक करीब कोरोना रोधी टीके की 1,79,91,57,486 खुराक लगा दी गई है.

India reports 2,503 fresh #COVID19 cases & 4,377 recoveries and 27 deaths in the last 24 hours.

Active case: 36,168 (0.08%)

Daily positivity rate: 0.47%

Total recoveries: 4,24,41,449

Death toll: 5,15,877

Total vaccination: 1,79,91,57,486 pic.twitter.com/7iuQySgYIG

— ANI (@ANI) March 14, 2022