कोरोना संक्रमित कांग्रेस सांसद का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

कन्याकुमारी: देश में कोरोना के संक्रमण के साथ ही अब मृतकों के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अलग-अलग राज्यों से लगातार नए मरीजों के साथ ही मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी की खबरें आ रही है। इसी बीच एक दुखद खबर सामने आई है।

खबर है कि कांग्रेस सांसद एच वसंतकुमार का शुक्रवार को 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया गया कि सांसद वसंतकुमार कोरोना संक्रमित थे। हालांकि उनकी हालत पहले ही अन्य बीमारी से पीड़ित थे, जिसके बाद 10 अगस्त को यहां के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

शुक्रवार शाम अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि सांसद वसंतकुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। वे गंभीर कोविड निमोनिया से पीड़ित हैं और उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। बता दें कि एच वसंतकुमार के असामयिक निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। वह एक कट्टर कांग्रेसी, सच्चे नेता और प्रिय सांसद थे। दुःख की इस घड़ी में हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं।

पीएम मोदी ने जताया शोक

लोकसभा सांसद एच वसंतकुमार के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। पीएम ने कहा- मेरी जब उनसे बात हुई, तमिलनाडु के विकास के लिए उनका पैशन दिखता था। मेरी संवेदना उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति।

We are deeply saddened by the untimely demise of Shri H. Vasanthakumar. A staunch Congressman, true leader of the people & beloved MP.

He will be sorely missed by all members of the Congress party & his followers. Our prayers are with his family in this time of grief. pic.twitter.com/BU49MrbNXg

— Congress (@INCIndia) August 28, 2020