दिल्ली में अब तक कोरोना के रिकॉर्ड 6,725 नए मामले, तीन लाख से अधिक लोग हुए ठीक

राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। दिल्ली में मंगलवार को अब तक के रिकॉर्ड 6725 नए मामले सानमने आए हैं, जबकि 3,610 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं, 48 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.03,096 हो गए हैं, इनमें 36,375 एक्टिव केस हैं। इसके 3,60,069 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना से 6,652 मौत हो चुकी हैं।

