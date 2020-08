पश्चिम बंगाल: वरिष्ठ सीपीआई (एम) ट्रेड यूनियन नेता और पूर्व राज्य परिवहन मंत्री श्यामल चक्रवर्ती का आज कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 76 साल के थे। वह कोरोना से संक्रमित भी थे।

West Bengal: Senior CPI(M) trade union leader and former state Transport Minister Shyamal Chakraborty passed away at a hospital in Kolkata today at the age of 76. He had tested #COVID19 positive pic.twitter.com/aY2DDa6NBz

— ANI (@ANI) August 6, 2020