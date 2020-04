राहत/ छत्तीसगढ़ में 83 पुलिसकर्मियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई सामने निगेटिव

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर रहत भरी खबर सामने आ रही है बिलासपुर पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज ट्रैफिक और चेक में तैनात 83 पुलिसकर्मियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आया है.

आपको बता दें कि धमतरी में एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है. जानकारी के मुताबिक जशपुर जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है. पत्थलगांव के लुड़ेग राहत शिविर में ठहरे एक मजदूर की कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप मच गया है.

सूरजपुर से जशपुर के पत्थलगांव के लुडेग में 34 प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया गया था. ये मजदूर गुजरात के सूरत में काम करने गए थे. इनका रैपिट टेस्ट के जरिए कोरोना जांच किया गया, तो एक 22 वर्षीय मजदूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. यह युवक बिहार के गया जिले का रहने वाला है. अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजो की संख्या 14 हो गई है

Rapid test were done for Policemen on active duty, check points and traffic duty. All 83 tests done today are Negative.

Consulation by specialist doctors was also held, mainly for our higher age policemen to check other ailments. pic.twitter.com/2ipWOng6FR

