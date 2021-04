स्वरा भास्कर के घर कोरोना वायरस ने दी दस्तक, मां और कुक हुए कोविड-19 संक्रमित

देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन नए कोरोना मरीजों और कोविड से मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दहशत पैदा कर रही है। कई राज्यों में कर्फ्यू लग गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में 15 दिन का मिनी लॉकडाउन जारी है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के घर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दरअसल, स्वरा की मां और कुक दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘कोरोना वायरस हमारे घर में घुस गया है। मेरी मां और हमारी कुक दोनो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। हम सभी दिल्ली वाले घर में अलग-अलग आइसोलेट हो गए हैं।’ स्वरा के इस ट्वीट के बाद फैंस ने उनकी मां की सलामती की दुआ की है।

It’s come home. My mother and our cook have both tested positive. 🥺🥺😣😣

We are all isolating at home in #Delhi

Double mask up and stay at home people. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

— Swara Bhasker (@ReallySwara) April 19, 2021