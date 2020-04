Coronavirus : मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित

मुंबई: दुनियाभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है देश में भी कोरोना से 18,601 संक्रमित हो गए है मृतकों की संख्या 590 हो गई है, नगर निगम ने बताया कि मुंबई में 53 पत्रकारों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है।

जानकारी के मुताबिक फील्ड में काम कर रहे 171 लोगों का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसमें फोटोग्राफर्स, कैमरामैन और रिपोर्टर्स शामिल थे। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देशभर में 1553 नए मामले दर्ज किए गए हैंल और 36 लोगों की मौत हो चुकी है।

बृहन्मुंबई नगर निगम ने बताया कि मुंबई में 53 पत्रकारों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। फील्ड में काम कर रहे 171 लोगों का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसमें फोटोग्राफर्स, कैमरामैन और रिपोर्टर्स शामिल थे।

53 journalists in Mumbai tested positive for #COVID19; All are under isolation.Samples of 171 journalists reporting from field,including Photographers,Video Journalists&Reporters,were collected.Most of the positive journalists were asymptomatic: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/Q4eDRYuYBw

— ANI (@ANI) April 20, 2020