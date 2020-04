Coronavirus : अब एम्स के नर्सिंग ऑफिसर पाया गया कोरोना पॉजिटिव

रायपुर: Coronavirus कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ से एक बुरी खबर है. एम्स का एक नर्सिंग ऑफिसर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटव आया है. इसकी पुष्टि एम्स रायपुर ने की है. पॉजिटिव नर्सिंग ऑफिसर मरीजों की देखभाल करता था. अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है.

AIIMS Raipur Medical Bulletin-One of AIIMS Raipur nursing officer is found positive in COVID 19 test today. This Brave corona warrior was posted in COVID Ward. He was in quarantine since 14 April after 10 days of duty. We are committed to take care of him.

— AIIMS Raipur CG (@aiims_rpr) April 24, 2020