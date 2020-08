साइकिलिस्ट त्रिशा पॉल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, हुई आइसोलेट

भारतीय महिला साइकिलिस्ट त्रिशा पॉल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अभ्यास शुरू किया जाना था, जो 14 से शुरू होना था लेकिन अब इस शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में लगने वाले इसी अभ्यास कैंप में हिस्सा लेने त्रिशा भी पहुंची थी, त्रिशा 12 अगस्त को स्थल पर पहुंची थी। त्रिशा पॉल ही नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों की कोरोना जांच अनिवार्य है, इसी जांच के तहत त्रिशा की भी जांच की गई और इसमें उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।

त्रिशा पॉल की कोरोना रिपोर्ट के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। त्रिशा पॉल को अब कोरोनावायरस के कारण बने अनिवार्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय हॉकी टीम के कई खिलाड़ी कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, इसमें कप्तान मनप्रीत सिंह भी शामिल है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 6 खिलाड़ी इस वायरस से संक्रमित है।

