ड्रग्स मामले में आज दीपिका,सारा और श्रद्धा से पूछताछ, थोड़ी देर में NCB की होगी पेशी

नई दिल्ली: बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) टॉप एक्ट्रेसेज से पूछताछ करेगी। एनसीबी आज ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण 10 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी, 11 बजे सारा और श्रद्धा पहुंचेंगी।

इससे पहले शुक्रवार को एजेंसी ने अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि से पूछताछ की। करिश्मा से आज भी पूछताछ की जाएगी। दीपिका की अक्टूबर 2017 में उनकी तत्कालीन प्रबंधक करिश्मा प्रकाश के साथ ड्रग्स को लेकर की गई कथित चैट के कारण ही एनसीबी ने उन्हें समन जारी किया। वहीं रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया था। बाद में श्रद्धा कपूर और जया साहा की ड्रग चैट सामने आईं। एनसीबी ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से पूछताछ की है।

#Update | Bollywood A-listers to be grilled by NCB today:

10am: Deepika Padukone, Karishma Prakash

11am: Sara Ali Khan & Shraddha Kapoor

Deepika Padukone to leave from her residence shortly.

