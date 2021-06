दिल्ली: नौवीं और 11वीं की परीक्षा रद्द, शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने बताया छात्र कैसे किये जाएंगे प्रमोट

दिल्ली: दिल्ली के नौवीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि हमने परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा की और इसके बाद निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं जो पहले स्थगित कर दी गई थीं, अब रद्द कर दी गई हैं।

We reviewed about examination & admission process & took some important decisions. Class 9 & 11 examinations which were postponed earlier have now been cancelled: Delhi Education Minister Manish Sisodia pic.twitter.com/7F0YKKqqpJ

