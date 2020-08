नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर को धनशोधन, सीएए विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के आयोजन में उनकी भूमिका के लिए पीएमएलए जांच के लिए गिरफ्तार किया गया है।

Tahir Hussain has been arrested by ED in connection with ongoing PMLA investigation into his role in money laundering and funding of anti-CAA protests and organizing riots in North-East Delhi during February 2020: Enforcement Directorate https://t.co/Lxxa8rMcxm

— ANI (@ANI) August 31, 2020