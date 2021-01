पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के स्थानीय मुख्यालय में की तोड़फोड़

Less than a minute

पोर्टलैंड:पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार (स्थानीय समय) को डेमोक्रेटिक पार्टी के स्थानीय मुख्यालय में तोड़फोड़ की और इमारत की खिड़कियों तक को नुकसान पहुंचाया गया। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस के खिलाफ और ‘फासीवादी नरसंहार’ के नारे लगा रहे थे।

सिएटल में कई गिरफ्तारियां भी की गईं, जहां विरोध प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों को नुकसान पहुंचाने के साथ हिंसक रूप ले लिया। इस बीच, पोर्टलैंड पुलिस ने कहा कि आठ लोगों को ऐसे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है जिसमें आपराधिक काम करना, विध्वंसक उपकरण का कब्जा, दंगा और आग लगा देना शामिल है।

डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ओरेगन ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि यह पहली बार नहीं है जब पिछले वर्षों के दौरान हमारे भवन में तोड़फोड़ की गई है। पूर्व की घटनाओं में भी हमने महत्वपूर्ण कार्य किए, कोई ऐसी घटना हमें काम करने से पीछे नहीं कर सकती।

काले रंग में लगभग 200 वामपंथी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई हत्याओं और ‘फासीवादी नरसंहारों’ के लिए सरकार-विरोधी नारे लगाए और प्रदर्शन को पोर्टलैंड की सड़कों पर ले गए। इस दौरान We don’t want Biden-We want Revenge, यानी हमें बाइडन नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए, ऐसे नारे लगाए गए।