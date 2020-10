नई दिल्ली। कोरोना काल में 5 महीनों तक सड़कों से नदारत रहे वाहनों के कारण दिल्ली में प्रदूषण (Pollution) का स्तर बेहतरीन लेवल पर आ गया लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर दिल्ली पर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। हवा की गति कम होने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषक तत्व हवा में जमा हो रहे हैं।

ऐसे हालातों में दिल्ली का मंगलवार सुबह का एआईक्यू (Air quality Index) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया था। इस बारे में जानकारों का कहना है कि वाहनों का चलना एक अलग बात है लेकिन दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली के कारण राज्य में हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीँ, बदलते मौसम के कारण ये हालात और बिगड़ सकते हैं।

Pollution plus Corona has become lethal for people. Centre sits idly all through the year, holds some meetings around this time and then don't do anything after that. I would like to tell them that they will have to play a role to reduce pollution in north India: Delhi Deputy CM https://t.co/tkPSd22ahb

— ANI (@ANI) October 13, 2020