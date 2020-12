देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने गैल गैडोट की वंडर वुमन 1984 की सराहना की

मुंबई:राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने रिलीज़ होने से पहले गैल गैडोट की वंडर वुमन 1984 की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय स्टार ने गैड गडोट की वंडर वुमन 1984 को रिलीज़ से पहले ही प्रशंसा के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

गैल गैडोट की वंडर वुमन अवतार का भयंकर पोस्टर शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, “She is a phenomenon! Just like the woman playing her! Get it @gal_gadot! This looks amazing! #wonderwoman1984.” गैल गैडोट पीसी की इच्छाओं से रोमांचित थीं क्योंकि उन्होंने दिल के इमोशंस के साथ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसे फिर से पोस्ट किया था।

आपको बता दें कि, वार्नर ब्रदर्स ने पैटी जेनकिंस के निर्देशन के लिए वैश्विक रिलीज की तारीखों की पुष्टि की और घोषणा की कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में नौवीं किस्त सिनेमाघरों और एचबीओ मैक्स में एक साथ रिलीज होगी। बहुप्रतीक्षित फिल्म वंडर वुमन 1984 भारत में क्रिसमस के दिन अमेरिका से पहले रिलीज होगी।

कोरोना महामारी के मद्देनजर, फिल्म थिएटरों के साथ-साथ एचबीओ मैक्स पर भी समुद्री डकैती से बचने के लिए रिलीज होगी। सुपरहीरो फिल्म कनाडा और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में भी 25 दिसंबर को रिलीज होगी।