डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप ने व्हाइट हाउस में की सगाई, शेयर की तस्वीर

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप ने अपनी सगाई की घोषणा की है। टिफनी ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में अपने पिता के राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी दिन माइकल बुलोस से सगाई की। इस बात की जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करके दी।

माइकल बुलोस के साथ फोटो शेयर करते हुए टिफनी ट्रंप ने लिखा, ‘व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक अवसरों का जश्न मनाने और अपने परिवार के साथ यहां रहना एक सम्मान है, लेकिन मेरे मंगेतर माइकल के साथ सगाई से ज्यादा खास नहीं है।’

टिफनी के मंगेतर माइकल बुलोस ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘मैंने अपनी जिंदगी के प्यार के साथ सगाई की। अब हम एक साथ नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं।’

बता दें कि 27 साल की टिफनी ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप और उनकी दूसरी पत्नी मार्ला मेपल्स की इकलौती संतान हैं। उन्होंने जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल से स्नातक किया है। टिफनी के मंगेतर माइकल बुलोस की उम्र 23 साल है और नाइजीरियाई उद्योगपति के बेटे हैं।

नाइजीरिया के लागोस से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन लंदन से किया है। लंदन में ही माइकल और टिफनी की पहली मुलाकात हुई थी। ट्रंप के 5 बच्चे हैं। ट्रंप की मौजूदा पत्नी मेलानिया ट्रंप से 14 साल का बेटा बैरन है, जबकि पूर्व पत्नी इवाना ट्रंप से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर (43), इवांका (39) और एरिक ( 37) तीन बच्चे हैं।

It has been an honor to celebrate many milestones, historic occasions and create memories with my family here at the White House, none more special than my engagement to my amazing fiancé @MichaelZBoulos!Feeling blessed and excited for the next chapter! ❤️ pic.twitter.com/XeoSceoH8N

— Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) January 19, 2021