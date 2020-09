Drug Case: गोवा से मुंबई पहुंचीं दीपिका, शनिवार को NCB करेगी पूछताछ

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajpoot) की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी की रडार पर अब कई बड़े कलाकार आ चुके हैं। इसी क्रम मे आज रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) और सिमोन खंबाटा (simone khambatta) से एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी ने इन दोनो से पूछताछ के लिए पूरी तेयारी कर ली है। ड्रग्स कनेक्शन से संबंधित सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है। रकुल और सिमोन से उनके कथित ड्रग्स कनेक्शन के बारे में सावल किए जाएंगे।

Actor Deepika Padukone along with her husband Ranveer Singh reaches Mumbai, Maharashtra.

According to NCB, Padukone has submitted to join the investigation on September 26, in connection with a drug case related to Sushant Singh Rajput death. https://t.co/48vK9lqkyZ pic.twitter.com/TrW2Ni6Gzp

