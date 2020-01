निर्भया के दोषियों को तिहाड़ जेल में दी डमी फांसी

नई दिल्‍ली: निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों की फांसी की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही उन्हें फंदे पर लटकाने की तैयारी भी उतनी ही तेज होती जा रही है.

इसी क्रम में रविवार को चारों दोषियों के डमी को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल के फांसी घर में फांसी दी गई. इस दौरान निर्भया के चारों दोषियों के वजन के बराबर बोरों में मिट्टी और पत्थर भरकर डमी तैयार की गई. इस डमी को रस्सी के फंदे पर लटकाया गया. अब इस रस्सी से निर्भया गैंग रेप के चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी.

तिहाड़ जेल अधिकारी का कहना है कि तिहाड़ जेल में रविवार सुबह चारों दोषियों के डमी को फांसी दी गई. चारों के वजन के हिसाब से बोरे में मिट्टी और पत्थर भरकर लटकाया गया. अब इसी रस्सी से दोषियों को फांसी दी जाएगी. हालांकि, इसके लिए जल्लाद को नहीं बुलाया गया था, लेकिन जेल के एक अधिकारी ने डमी दोषियों को फंदे पर लटकाया था.

Tihar Jail official: Dummy execution of the convicts of 2012 Delhi gang-rape case was performed today at Tihar Jail. The dummy was created in sacks filled with debris and stones, as per the weight of the convicts. Hangman was not called, but a jail official performed it. pic.twitter.com/eC8DKP3IxU

— ANI (@ANI) January 12, 2020