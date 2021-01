फिलिपन्स में 7.0 रिएक्टर स्केल के जबरदस्त भूकंप से कांपी धरती

फिलिपिन्स में गुरुवार को 7.0 रिएक्टर स्केल की तीव्रता के साथ आए भूकंप के चलते वहां की धरती कांप उठी. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने जानकारी दी है.

भूकंप का मुख्य केन्द्र पुंदागुइटन शहर से करीब 219 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में और 139 किलोमीटर अंदर था.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलिपिंस के प्रमुख कॉमर्शियल सेंटर डेवाओ के निवासियों ने भी धरती के कांपाने का एहसास किया. हालांकि, अब तक इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.

An earthquake with a magnitude of 7.0 on the Richter Scale hit 210 km SE of Pondaguitan, Philippines at 12:23 UTC (5:53 pm IST) today: USGS Earthquake

— ANI (@ANI) January 21, 2021