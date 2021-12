कारगिल और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.0 मापी गई है.

An earthquake of magnitude 5.0 occurred today around 07:01 pm at 146km NNW of Kargil, Laddakh:

National Center for Seismology

