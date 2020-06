Earthquake : मेघालय के तूरा इलाके में भूकंप के झटके,तीव्रता 3.3

नई दिल्ली : नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार को मेघालय के तूरा इलाके में भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए। मेघालय के पश्चिम में 79 किलोमीटर दूर रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। फिलहाल किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

An earthquake of magnitude 3.3 on the Richter scale hit 79 km west of Tura, Meghalaya: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) June 26, 2020