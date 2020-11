भूकंप के झटकों से कांपी जम्मू कश्मीर की धरती, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0

श्रीनगर. शनिवार के बाद रविवार को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में रविवार शाम 6 बजकर 56 मिनट पर भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 रही.

क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने-अपने घरों से बाहर आ गए. रविवार शाम को महसूस किए गए भूकंप के झटकों में फिलहाल किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि की जानकारी नहीं है. इससे पहले शनिवार को भी जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.

An earthquake with a magnitude of 4.0 on the Richter Scale, hit Jammu and Kashmir today at 6:56 pm: National Centre for Seismology (NCS) pic.twitter.com/cdi9eduB8o

— ANI (@ANI) November 8, 2020